Как советские танки обрели целую армию поклонников в Германии
Весной 45-го, едва отгремели последние залпы орудий, именно русские взялись налаживать мирную жизнь в германской столице.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В стороне от сегодняшнего Парада, который проходит в эту историческую дату, не остались и в Германии — советские танки до сих пор колесят по немецкой земле — у русских боевых машин там целая армия поклонников.
Ремонт и реставрация самого знаменитого советского танка уже вовсю идет. И к слову, сюда, на капитальный ремонт его загнал один неравнодушный немецкий коллекционер, имя которого держится в тайне.
Из Берлина передает Виталий Чащухин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная техника прибыла на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы.
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