Как советские танки обрели целую армию поклонников в Германии

В стороне от сегодняшнего Парада, который проходит в эту историческую дату, не остались и в Германии — советские танки до сих пор колесят по немецкой земле — у русских боевых машин там целая армия поклонников.

Ремонт и реставрация самого знаменитого советского танка уже вовсю идет. И к слову, сюда, на капитальный ремонт его загнал один неравнодушный немецкий коллекционер, имя которого держится в тайне.

Из Берлина передает Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная техника прибыла на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы.