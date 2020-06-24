Татьяна Буланова поделилась секретами сохранения красоты
Артистка призналась, что следить за собой ей совсем не трудно.
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Фото, видео: Instagram @buslya
Певица Татьяна Буланова, совсем недавно напугавшая фанатов известиями о госпитализации с подозрением на инсульт, уже не только пришла в себя после болезни, но и решила побаловать подписчиков Instagram. Звезда рассказала, что ей помогает сохранить природную женскую красоту.
«Давно я не делилась с вами секретами своей красоты. Они просты: я стараюсь соблюдать питьевой режим, режим сна, а также не забываю посещать косметолога. На самом деле, даже не думала, что на карантине мне будет так не хватать маленьких женских радостей», — призналась Буланова.
На фото, прикрепленном к посту, певица действительно выглядит очень свежо. У нее здоровый цвет лица, внешняя привлекательность артистки подчеркнута совсем неброским макияжем. Поклонники могут быть спокойны, что с Татьяной все в порядке, хотя еще недавно она только оправилась после предынсультного состояния.
Татьяну Буланову экстренно госпитализировали 11 апреля. У артистки было подозрение на инсульт, однако медикам удалось своевременно предотвратить кризис. После выписки певица уже посетила первые телешоу, в которых призналась, что располнела за время пребывания в больнице и в самоизоляции.
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