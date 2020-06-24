Видео: как прошел парад Победы в Донецке

В Донецке прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает РИА Новости, в нем поучаствовало свыше 2,5 тысячи человек и более 100 единиц техники. По главным улицам города прошли, в том числе, восстановленные боевые машины времен ВОВ. Среди участников — военнослужащие в форме Красной армии и флота.

Парад принял глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, он находился на трибуне вместе с другими официальными лицами республики.

Парадное шествие прошло по центральной улице Артема, также были перекрыты некоторые прилегающие. Порядок и безопасность мероприятия обеспечивали усиленные полицейские патрули.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве готовились к параду в честь 75-летия Победы.