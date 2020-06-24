«Натуральная красота рулит»: Юлия Снигирь показала свои «худшие» фото

Актриса Юлия Снигирь показала поклонникам в Instagram свои «худшие» кадры. Такого мнения о снимках осталась она сама. Звезда экрана выложила две фотографии из глянцевого журнала, на которых запечатлена крупным планом. На первой она позирует почти без макияжа, а на второй — ярко накрашенная.

К посту Снигирь добавила хештеги: epicfail, то есть эпический пропал, и «топхудшихфото». Подписчики актрисы пришли в недоумение от такой самокритики. В комментариях Юлии ответили, что оба фото замечательные, и предположили, что она кокетничает.

«А почему худшее? По-моему вы прекрасны везде»;

«Не понимаю, что тут происходит, но Юлия на обоих снимках секси»;

«Юля, не вижу тут худших фото. Ты настоящая и прекрасная, взгляд открытый»;

«А мне „до“ больше нравится, натуральная красота рулит», — откликнулись фолловеры.

Судя по всему, снимки для журнала были сделаны в период начала карьеры Снигирь. Такой ее запомнили зрители фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Как уточняет «Экспресс газета», тогда Юлия весила на десяток килограммов больше. С тех времен звезда заметно похудела и преобразилась. Хотя, уверяет, что специально ничего для этого не предпринимала за исключением диеты, на которой постоянно сидит, отказа от быстрых углеводов, соли и сахара.

Ранее 5-tv.ru писал, что вышел трейлер киносерила «Хороший человек» Константина Богомолова, в котором сыграла Юлия Снигирь.