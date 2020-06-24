«Натуральная красота рулит»: Юлия Снигирь показала свои «худшие» фото

|
Валентин Черников
51

Актриса выложила два проигрышных, по ее мнению снимка, но поклонники не согласились с такой самокритикой.

«Натуральная красота рулит»: Юлия Снигирь показала свои «худшие» фото

Фото: Instagram @yuliasnigir

Актриса Юлия Снигирь показала поклонникам в Instagram свои «худшие» кадры. Такого мнения о снимках осталась она сама. Звезда экрана выложила две фотографии из глянцевого журнала, на которых запечатлена крупным планом. На первой она позирует почти без макияжа, а на второй — ярко накрашенная.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Красота - страшная сила 🤣 Мастер-класс 💪🏻 #epicfail #топхудшихфото #чудесноепреображение #допосле

Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

К посту Снигирь добавила хештеги: epicfail, то есть эпический пропал, и «топхудшихфото». Подписчики актрисы пришли в недоумение от такой самокритики. В комментариях Юлии ответили, что оба фото замечательные, и предположили, что она кокетничает.

«А почему худшее? По-моему вы прекрасны везде»;

«Не понимаю, что тут происходит, но Юлия на обоих снимках секси»;

«Юля, не вижу тут худших фото. Ты настоящая и прекрасная, взгляд открытый»;

«А мне „до“ больше нравится, натуральная красота рулит», — откликнулись фолловеры.

Судя по всему, снимки для журнала были сделаны в период начала карьеры Снигирь. Такой ее запомнили зрители фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Как уточняет «Экспресс газета», тогда Юлия весила на десяток килограммов больше. С тех времен звезда заметно похудела и преобразилась. Хотя, уверяет, что специально ничего для этого не предпринимала за исключением диеты, на которой постоянно сидит, отказа от быстрых углеводов, соли и сахара.

Ранее 5-tv.ru писал, что вышел трейлер киносерила «Хороший человек» Константина Богомолова, в котором сыграла Юлия Снигирь.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

14:57
Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»
14:50
У «суррогатных младенцев» из московской квартиры нет видимых патологий
14:42
Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год
14:35
«Натуральная красота рулит»: Юлия Снигирь показала свои «худшие» фото
14:27
Чем грозит ношение маски на подбородке? — объясняет врач
14:20
Видео: командир «Стрижей» заходит на посадку после участия в Параде Победы

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок