«Зашкаливающий уровень стресса»: Лера Кудрявцева переживает за свою дочь

Лера Кудрявцева, как и другие звезды российского шоу-бизнеса, проводит летние каникулы на Черноморском побережье, сообщили «Дни.ру». Сейчас телеведущая находится в одном из санаториев Адлера, где проходит процедуры по восстановлению сил. Кудрявцева провела диагностику организма и выяснила, что у нее высокий уровень стресса. Оно и не удивительно, ведь она работала практически без выходных с марта 2020-го.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 23 Июн 2020 в 3:01 PDT

Находясь на релаксации в йодобромной ванне, Лера Кудрявцева поймала себя на тревожных мыслях о дочери Маше, о чем рассказала в Instagram.

«Что там Маша? Где? Покакала ли? На солнце не спеклась? Сколько минут еще лежать?» — нервничала Лера.

Она также заявила, что является «открытым психом» и продолжает лечить свою нервную систему. Подписчики утешили телеведущую и пожелали ей крепких сил.

«Отдыхайте и восстанавливаетесь! Машеньке нужна здоровая мамочка!» — пожелала девушка в комментариях.

«Нет, вы не псих. Просто мама», — успокоила подписчица.

Но нашлись и те, кого не тронули жалобы о душевном состоянии Кудрявцевой.

«Каждый сам хозяин своей судьбы! Ипотека, трое детей… Вы уж извините, это ваши проблемы», — высказался кто-то.

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