От кризисных моментов в отношениях не застрахована даже самая крепкая пара. Иногда бывает трудно разобраться в причинах спада любовного накала, и из-за этого пара страдает еще больше, мучая себя догадками. Специально для 5-tv.ru семейный психолог, преподаватель в Московском институте психоанализа Наталья Панфилова разъяснила, какие бывают кризисы в отношениях и почему они возникают.

Кризисные периоды

Панфилова рассказала, что после вступления в брак пара переживает несколько кризисных периодов. Первый из них — это год, который еще называют «годом притирок». Следующий важный рубеж — три года отношений в браке. Этот период «выпячивает» те минусы, которые есть в отношениях и «обесценивает» плюсы.

«Очень часто такая скоропалительная оценка и доверие к этому кризису, что он точно тебя не обманывает и так все оно и есть — приводит к тому, что пара распадается», — заявила Панфилова, подчеркнув, что зачастую в такой ситуации оба партнера не хотят искать компромисса.

Психолог предупредила и о третьем кризисе, который начинает проявляться спустя пять, семь и даже восемь лет отношений.

«Это такой кризис, когда начинает казаться, что ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили», — заявила психолог.

Она связала это с тем, что каждые семь лет человек переживает некий кризис развития, когда он «обновляется» и хочет обновить, в том числе и свой брак.

Какие события влияют на возникновение кризиса?

На возникновение или отсутствие кризиса могут повлиять разные события. Например, рождение ребенка. Это событие может вызвать так называемый «внеплановый кризис», и вместо кризиса трех лет придет, например, кризис четырех лет, говорит Панфилова. Кроме того, как ни парадоксально, сложности в отношениях могут наступить и после потери одним из партнеров близкого родственника.

«Вроде бы люди вместе это переживали и прожили это неплохо, но почему-то в сухом остатке осталось то, что отношения себя изжили или кто-то кого-то не так поддерживал, как хотелось бы, хотя поддержка была довольна серьезная», — сказала психолог.

Она также заметила, что и у самого человека могут резко поменяться ориентиры. Например, он захочет переехать в другую страну или поменять работу и таким образом полностью изменить образ жизни, а значит и свои отношения.

Дети

Кроме того, Панфилова рассказала, что очень многие кризисные моменты в паре связаны с детьми. Родители подчас не могут договориться, в какую школу отдать ребенка или из-за него они не могут, например, переехать в другую страну. Она также напомнила о существовании так называемого «синдрома пустого гнезда». Ситуация, когда ребенок начинает самостоятельную жизнь, является серьезным испытанием для пары.

«Ребенок заканчивает школу, поступает в учебное заведение, выбирает свой творческий путь. Если родители не нашли общего языка друг с другом, они начинают предъявлять друг к другу претензии, это может привести в разрыву отношений», — сказала Панфилова.

Образ жизни

Одним из серьезных препятствий для создания прочного союза также является быстрый темп жизни, уверена специалист. Современный человек рассматривает своего партнера как «спринтера», и, если он или она развивается медленно, это может вызывать раздражение и досаду.

Психолог подчеркнула, что в последнее время семейные кризисы заметно «помолодели». Сейчас стало больше кризисов именно трех лет, в которые проявляются симптомы, свойственные для пяти-семи лет отношений.

«Усталость и раздражение от отношений перемещаются плавно в кризис трех лет», — заявила Панфилова.

Кризис = Развод?

Вместе с тем, сообщила она, кризис не всегда неизбежно приводит к разводу. Сложности в отношениях являются поворотным моментом, который может либо «перезагрузить» их и наполнить новым смыслом, либо привести к окончательному разрыву.

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