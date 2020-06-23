Психолог объяснила, что является причиной развода звездных пар

Недавно общественность всколыхнула новость о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Бульдога Харламова. Многие до сих пор не могут понять, что произошло в отношениях этой, как казалось, крепкой пары. Специально для 5-tv.ru семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова рассказала, какие кризисы переживают в отношениях знаменитости и каким образом это может привести к разводу.

Прежде всего, специалист отметила, что в любом браке существует несколько определенных кризисных периодов. Первый из них — это год, который еще называют «годом притирок». После этого пара сталкивается со следующим важным рубежом — три года отношений в браке, которые «выпячивают» те минусы, что есть в отношениях и «обесценивают» плюсы.

Психолог предупредила и о третьем кризисе, который начинает проявляться спустя пять, семь и даже восемь лет отношений.

«Это такой кризис, когда начинает казаться, что ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили», — сообщила Панфилова.

По мнению психолога, такие знаменитые звездные пары как Константин Богомолов и Дарья Мороз, а также Кристина Асмус и Гарик Харламов могли прийти к решению о разводе именно по вине третьего временного кризиса. Сюда же можно отнести и пару Джиган и Оксана Самойлова, которые, проходя через сложный период в отношениях, только в последний момент решили не разводиться.

«Люди известные — они тоже живые люди. Для людей известных и знаменитых кризис разочарования в партнере, того, что хочется совершить апгрейд, того, что есть усталость в отношениях, наиболее ярко выражен», — заявила Панфилова.

По ее словам, у знаменитостей ситуация осложняется тем, что у них могут возникать так называемые «внеплановые» кризисы, например, участие в крупном проекте. Из-за этого звезда не может много времени уделять своей семье и в итоге человеку кажется, что его родные люди стали ему чужими.

«Когда пригласили, например, участвовать в громком проекте, или этот проект закончился, и человек вернулся в семью и вдруг обнаружил, что семья ему практически не родная», — сказала психолог.

Она также объяснила, что для известного человека его супруг или супруга — это «имиджевый момент». Такому человеку может быть важно иметь партнера с хорошей репутацией, не вредящей его собственному имиджу. Данный фактор тоже может привести к кризису в отношениях, считает психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Олеся Сазыкина, работавшая с Гариком Харламовым, считает его развод с Кристиной Асмус вполне закономерным.