Ветераны ВОВ стали почетными гостями Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге
Участие в шествии принимали 4,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц боевой техники, в небо поднялись десятки истребителей, самолетов-разведчиков и вертолетов.
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Фото, видео: РИА Новости / Ирина Мотина; 5-tv.ru
В Петербурге Дворцовая площадь во время Парада превратилась в настоящий музей под открытым небом — участие в шествии принимали более 150 единиц боевой техники. Кульминацией стало воздушное шоу — в небо поднялись десятки истребителей, самолетов-разведчиков и вертолетов.
Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов все увидел. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором ветеран эмоционально поддержал слова Путина о роли советского народа во Второй Мировой.
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