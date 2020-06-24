Ветераны ВОВ стали почетными гостями Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге

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Участие в шествии принимали 4,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц боевой техники, в небо поднялись десятки истребителей, самолетов-разведчиков и вертолетов.

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Фото, видео: РИА Новости / Ирина Мотина; 5-tv.ru

В Петербурге Дворцовая площадь во время Парада превратилась в настоящий музей под открытым небом — участие в шествии принимали более 150 единиц боевой техники. Кульминацией стало воздушное шоу — в небо поднялись десятки истребителей, самолетов-разведчиков и вертолетов.

Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов все увидел. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором ветеран эмоционально поддержал слова Путина о роли советского народа во Второй Мировой.

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