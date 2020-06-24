Россияне начали возвращать валюту в банки
В течение мая депозиты пополнились на 721 миллион долларов.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Россиянe начали возвращать иностранную валюту в банки. Только на протяжении мая вкладчики внесли на депозитные счета порядка 721 миллиона долларов. Такие данные приводятся в обзоре банковского сектора РФ Центробанка. По состоянию на 1 июня общий объем средств на валютных вкладах превысил 88 миллиардов долларов.
Экономист Константин Селянин в интервью URA.RU пояснил, что в течение первых четырех месяцев 2020 года россияне забирали валюту из финансовых организаций на фоне паники на фондовых рынках и значительного снижения ставки ФРС США.
«На тот момент иметь при себе наличную валюту было осторожное, но правильное решение. Сейчас ситуация успокаивается, нет никаких разговоров о замораживании и каком-то ограничении вкладов. Возвращать валюту начали потому, что ее надо где-то хранить в безопасности и какой-то небольшой процент все равно греет душу», — сказал Константин Селянин.
Эксперт выразил уверенность, что большинство тех, кто поддался паническим тенденциям, постепенно вернут средства обратно на счета. Константин Селянин добавил, что в настоящее время не стоит торопиться с переводом валютных депозитов в рублевые, так как угроза девальвации до сих пор существует.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой валюте лучше хранить деньги.
Читайте также
34%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?