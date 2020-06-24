Россияне начали возвращать валюту в банки

Россиянe начали возвращать иностранную валюту в банки. Только на протяжении мая вкладчики внесли на депозитные счета порядка 721 миллиона долларов. Такие данные приводятся в обзоре банковского сектора РФ Центробанка. По состоянию на 1 июня общий объем средств на валютных вкладах превысил 88 миллиардов долларов.

Экономист Константин Селянин в интервью URA.RU пояснил, что в течение первых четырех месяцев 2020 года россияне забирали валюту из финансовых организаций на фоне паники на фондовых рынках и значительного снижения ставки ФРС США.

«На тот момент иметь при себе наличную валюту было осторожное, но правильное решение. Сейчас ситуация успокаивается, нет никаких разговоров о замораживании и каком-то ограничении вкладов. Возвращать валюту начали потому, что ее надо где-то хранить в безопасности и какой-то небольшой процент все равно греет душу», — сказал Константин Селянин.

Эксперт выразил уверенность, что большинство тех, кто поддался паническим тенденциям, постепенно вернут средства обратно на счета. Константин Селянин добавил, что в настоящее время не стоит торопиться с переводом валютных депозитов в рублевые, так как угроза девальвации до сих пор существует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой валюте лучше хранить деньги.