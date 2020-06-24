Российский космический спутник сделал фото Парада Победы в Москве

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Карина Бернтгольц
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Снимок, сделанный в воздухе на огромной высоте, опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.

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Фото, видео: Twitter @roscosmos; РИА Новости / Михаил Воскресенский

Российский космический спутник «Ресурс-П» сделал памятное фото Парада на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Снимок Москвы, сделанный на огромной высоте, сегодня появился в официальном аккаунте госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.

Комментаторы в очередной раз подчеркнули масштабность мероприятия, символизирующего победу Советского Союза над фашизмом.

«Всех с Великой Победой!»

«Очень здорово! Очень масштабно!» — писали пользователи.

Торжественные шествия в честь 75-летия Великой Победы прошли сегодня по всей России. В Москве празднование завершится красочным фейерверком. Небо над столицей раскрасят более десяти тысяч залпов, которые запустят в память о тех, кто отдал жизнь за свою Родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал отстаивать правду о Великой Отечественной войне.

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