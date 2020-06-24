Российский космический спутник сделал фото Парада Победы в Москве
Снимок, сделанный в воздухе на огромной высоте, опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.
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Фото, видео: Twitter @roscosmos; РИА Новости / Михаил Воскресенский
Российский космический спутник «Ресурс-П» сделал памятное фото Парада на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Снимок Москвы, сделанный на огромной высоте, сегодня появился в официальном аккаунте госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.
Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.#75летПобеды #ПарадПобеды #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/TXExSxyVJ8— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 24, 2020
Комментаторы в очередной раз подчеркнули масштабность мероприятия, символизирующего победу Советского Союза над фашизмом.
«Всех с Великой Победой!»
«Очень здорово! Очень масштабно!» — писали пользователи.
Торжественные шествия в честь 75-летия Великой Победы прошли сегодня по всей России. В Москве празднование завершится красочным фейерверком. Небо над столицей раскрасят более десяти тысяч залпов, которые запустят в память о тех, кто отдал жизнь за свою Родину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал отстаивать правду о Великой Отечественной войне.
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