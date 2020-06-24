Пельмени в соусе «апельсиновый сок»: дочка Стоцкой удивила юзеров предпочтениями в еде

Анастасия Стоцкая прогулялась по летней Москве с сыном и дочерью, сообщила Teleprograma.pro. Певица очень любит наряжать своих детей и одеваться с ними в одном стиле. В это раз она продемонстрировала стиль casual, нарядив маленькую Веру в черное платье и кеды, а Александр покрасовался в прогулочных шортах, футболке. Сама исполнительница предстала в однотонной футболке с черными брюками и джинсовой жилетке. На голову артистка надела черную кепку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rools star top (@top_stars_in_the_world) 24 Июн 2020 в 4:33 PDT

Но больше всего пользователей Instagram удивили вкусовые предпочтения дочери певицы. Стоцкая привела детей в кафе на обед, чтобы поесть пельменей, а Вера решила макать их не в майонез, а в апельсиновый сок. Подписчики восхитились хрониками семейной прогулки Анастасии, ведь она нечасто публикует подобные фотографии и видео.

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