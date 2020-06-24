Прекрасная пастушка: Алена Краснова устроила фотосессию с оленями и козленком

|
Валентин Черников
274

Жена внука Пугачевой в дорогих нарядах окунулась в сельскую жизнь.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Сельская жизнь в этом году стала модной среди отечественных селебрити. Лариса Гузеева и Анна Семенович сделали новые телепроекты на дачно-деревенскую тематику. Любовь Успенская недавно вернулась с фермы, где доила коров и кормила благородных оленей — маралов. После долгой самоизоляции в квартирах звезд потянуло на природу. Не отстала от тренда и жена внука Аллы Пугачевой.

Как и королева русского шансона, Алена Краснова решила ближе познакомиться с оленями. Для этого она отправилась на оленью ферму в Подмосковье. Там ее запечатлел на видео для Instagram супруг Никита Пресняков.

Instagram @alenaakrasnova

Столичная барышня оделась явно не для деревни. Краснова выглядела, как всегда, утонченно и дорого. Впрочем, в глубинку модель выбралась не для сельскохозяйственных работ, а для фотосессии. В процессе съемок девушка играла в прелестную пастушку, гладила рогатых и брала на руки козленка. Сессия прошла удачно — поклонники в результате насладились кадрами с любимицей в необычной обстановке.

Ранее 5-tv.ru писал, что внук Пугачевой оценил откровенную фотосессию супруги.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

18:05
От Владивостока до Севастополя: Как прошел Парад Победы в разных городах РФ
17:55
Семьсот шагов дорогой победителей: Как прошел парад Победы в Москве
17:44
Развод Харламова и Асмус — розыгрыш? Ведущий рассказал о задании на шоу
17:39
Почему возникает кризис в отношениях? — объясняет психолог
17:30
Путин поднял тост за будущие победы на приеме в честь участников Парада
17:21
Прекрасная пастушка: Алена Краснова устроила фотосессию с оленями и козленком

Сейчас читают

Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
«Очень неожиданно»: жена Эмина Агаларова показала, кто помог ей справиться с депрессией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок