Прекрасная пастушка: Алена Краснова устроила фотосессию с оленями и козленком

Сельская жизнь в этом году стала модной среди отечественных селебрити. Лариса Гузеева и Анна Семенович сделали новые телепроекты на дачно-деревенскую тематику. Любовь Успенская недавно вернулась с фермы, где доила коров и кормила благородных оленей — маралов. После долгой самоизоляции в квартирах звезд потянуло на природу. Не отстала от тренда и жена внука Аллы Пугачевой.

Как и королева русского шансона, Алена Краснова решила ближе познакомиться с оленями. Для этого она отправилась на оленью ферму в Подмосковье. Там ее запечатлел на видео для Instagram супруг Никита Пресняков.

Instagram @alenaakrasnova

Столичная барышня оделась явно не для деревни. Краснова выглядела, как всегда, утонченно и дорого. Впрочем, в глубинку модель выбралась не для сельскохозяйственных работ, а для фотосессии. В процессе съемок девушка играла в прелестную пастушку, гладила рогатых и брала на руки козленка. Сессия прошла удачно — поклонники в результате насладились кадрами с любимицей в необычной обстановке.

Ранее 5-tv.ru писал, что внук Пугачевой оценил откровенную фотосессию супруги.