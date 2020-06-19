«Кормила маралов и даже доила коров»: Успенская рассказала об отдыхе на ферме

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Валентин Черников
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За время отпуска звезде шансона подарили настоящего жеребца.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Временная смена обстановки пошла на пользу Любови Успенской. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Королева отечественного шансона отправилась в сельскую местность, где провела время в компании животных и вдоволь поработала руками. Артистка не сообщила, куда отправилась, но судя по описанию, речь идет об Алтае. В этом краю водятся благородные олени — маралы, о которых упомянула певица.

«Сменить обстановку и позволить себе отдохнуть — всегда полезно. Особенно, когда этот отдых заслужен долгим и упорным трудом. Эти дни я провела в замечательном живописном месте. Практиковалась в фермерских делах, кормила маралов и даже доила коров. Следите за обновлениями, и я обязательно покажу вам, как я „прокачала“ свои фермерские навыки», — пообещала Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official

Звезда добавила, что за время отдыха ей преподнесли «невероятный» подарок — красивого племенного жеребенка гнедой масти. Пока он мал, артистка не стала брать его с собой в Москву, но намерена это сделать в будущем.

Пост Успенская сопроводила фотографией с маленькими детьми. Она и дети стоят в поле и пьют молоко. Подписчики оценили удачный снимок и желание любимицы окунуться в сельскую жизнь.

«Боже, какая же фотка классная, настоящая!»

«Вы замечательная!»

«Ого, не перестаете удивлять! Отдых на свежем воздухе прекрасен», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодую Успенскую не узнали на архивном снимке.

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