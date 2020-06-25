Зима близко: Ксения Бородина «ушла плакать» из-за Дня летнего солнцестояния

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Яна Вахрушева
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Телеведущая думала, что этот день пришелся на 24 июня.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

В июне многие российские знаменитости вынуждено отдыхают на Черноморском побережье из-за закрытых границ. Семья Бородиной не стала исключением и отправилась в отпуск на российский курорт. Ксения выложила фотографию в Instagram с пляжа и подписала, что очень расстроена из-за Дня летнего солнцестояния и «поворота на зиму». Телеведущая не хочет отпускать лето и это очень печалит ее.

Фото: Instagram @borodylia

Но бдительные подписчики поправили Ксению и напомнили, что самый длинный солнечный день в году уже был 21 июня и она ошиблась. Вероятно, это расстроило ее еще больше, потому что приближение к зимнему времени началось уже три дня назад.

«Уже был этот день 21 июня» — поправила Бородину подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина чуть не отменила день рождения дочери из-за свой истерики.

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