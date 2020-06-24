Александр Беглов проехал с ветеранами на «трамвае победы» в Петербурге
Губернатор Северной столицы возложил цветы к «блокадной подстанции» на Фонтанке.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Губернатор Петербурга Александр Беглов в день проведения Парада проехал с ветеранами на «трамвае победы» по Северной столице. Градоначальник принял участие в межрегиональной художественной акции «Кабель жизни», которая приурочена к Году памяти и славы.
Колонна из трамвайных вагонов типа МС, ЛМ-33 и грузового подъехала по Инженерной улице к «блокадной» тяговой подстанции на Фонтанке, которая после зимы 1941–1942 годов дала электроснабжение контактной сети. Александр Беглов вместе с ветеранами возложил цветы к памятной доске.
«Если сегодня говорить о нашем ленинградском трамвае, представьте себе, 8 марта 1942 года, пошел первый грузовой трамвай. Это трамвай, который привозил боеприпасы, который в госпитали увозил раненых, который эвакуировал ценности из Эрмитажа и других музеев нашего города. Это было очень ценно! А 15 апреля 1942 года — это весна, город только начинал жить, просыпаться, выпускается пассажирский трамвай. Это говорит о том, что город не побежден!» — сказал Александр Беглов.
Рядом — на площади Белинского — была развернута уличная выставка «По дорогам фронтового цирка». Экспозиция демонстрировала, что в военные годы искусство не только не умирало, а дарило ленинградцам жизнь и счастье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветераны ВОВ стали почетными гостями Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге.
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