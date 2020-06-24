«Одно большое пятно»: Савичева призналась в проблемах со зрением

Певица Юлия Савичева рассказала подписчикам о серьезной проблеме со здоровьем, которая долгое время причиняла выпускнице «Фабрике звезд» много дискомфорта.

На своей странице в Instagram звезда призналась, что когда-то носила очки, так как в возрасте одиннадцати-двенадцати лет ее зрение начало стремительно ухудшаться. Как рассказала певица, это было связано с повышенными физическими нагрузками и привычкой делать домашние задания в метро. Со временем, зрение стало еще хуже.

«К 16 годам оно упало до показателя -3,75. Если говорить мягко, то все, что было дальше метра от меня, выглядело одним большим пятном», — написала Савичева.

Instagram @yuliasavicheva

По ее словам, врачи выписали ей специальные тренировочные очки, благодаря которым она могла одновременно смотреть на доску и писать в тетради, не снимая их, но даже это не помогло. В результате, девушке пришлось делать операцию, которая и вернула ей зрение.

«Уже на следующий день, открыв глаза, я поняла, что вижу лица людей, которые идут ко мне на встречу, вижу листву на деревьях. Непередаваемые ощущения! К очкам с тех пор я больше не возвращалась», — поделилась артистка.

Среди фанатов Савичевой оказалось немало людей, которым данная проблема знакома. Они тоже поделились с певицей своими историями.

«Я тоже раньше носила очки»;

«Я уже и не помню этот мир без стекла»;

«Полжизни ходила в очках, сейчас перешла на линзы. Мечтаю о коррекции», — рассказали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева призналась в переживаниях за свою дочь.