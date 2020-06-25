История семьи Шубиных, пережившей ужасы войны и нашедшей друг друга

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Впервые на трибуне они сидели не вместе, а через кресло, таковы правила в этом году, но настроение это не испортило.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Среди гостей Парада на трибуне ветеранов сидела замечательная семейная пара — Владимир и Елена Шубины.

Пережившие все ужасы войны, они нашли друг друга уже в мирной жизни спустя шесть десятилетий. И с тех пор неразлучны!

Правда, на трибуне им пришлось соблюдать дистанцию, быть в масках и перчатках, но разве это важно.

Алиса Паршакова провела с ветеранами весь день и зарядилась их оптимизмом и любовью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю.

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