История семьи Шубиных, пережившей ужасы войны и нашедшей друг друга

Среди гостей Парада на трибуне ветеранов сидела замечательная семейная пара — Владимир и Елена Шубины.

Пережившие все ужасы войны, они нашли друг друга уже в мирной жизни спустя шесть десятилетий. И с тех пор неразлучны!

Правда, на трибуне им пришлось соблюдать дистанцию, быть в масках и перчатках, но разве это важно.

Алиса Паршакова провела с ветеранами весь день и зарядилась их оптимизмом и любовью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю.