Взрослая арифметика: спрос на презервативы упал на 55%

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Нюра Незванова
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Эксперты отмечают, что резкое падение продаж произошло после частичной отмены ограничений.

Взрослая арифметика: спрос на презервативы упал на 55%

Фото: www.globallookpress.com / Voller Ernst / Siegfried Steinac

Спрос на презервативы у россиян в период с 1 по 7 июня упал на 55% по сравнению с неделей с 16 по 21 марта, когда граждане страны готовились к режиму самоизоляции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

Продажи товара для взрослых в первую неделю лета составили 72,9 миллиона рублей, а в марте этот показатель равнялся 164,8 миллионам рублей.

По сравнению с 23-й неделей 2019 года выручка от их реализации уменьшилась на 14%. Хотя в январе–марте 2020-го продажи средств контрацепции были выше, чем в тот же период годом ранее на 24,4%.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро усомнился, что россияне больше занимались сексом в период самоизоляции.

«Все эти виды деятельности довольно трудоемкие и быстро надоедают. Вероятно, при закупках многие переоценили свои силы», —сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что презервативы в Москве подорожали больше гречки.

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