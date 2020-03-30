Спрос рождает предложение: презервативы в Москве подорожали сильнее гречки

Цена на презервативы подскочила на 7% по сравнению с той, что была в начале месяца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».

Все дело в аномальных продажах средства контрацепции. Так, за период с 16 по 22 марта этот товар стали приобретать на 14% чаще, чем ранее.

Сейчас в среднем одна упаковка презервативов в Москве стоит до 371 рубля, по России — до 272 рублей.

По словам генерального директора DSM group Сергея Шуляка, все дело в желании москвичей закупиться впрок из-за коронавируса, а сексуальная активность к данным показателям скорее всего отношения не имеет.

В «Такском» отмечают, что средства контрацепции подорожали даже сильнее, чем гречка и другие товары. Средняя цена сливочного масла увеличилась на 5,7%, и составила примерно 173 рубля за пачку, а его продажи увеличились на 11%. Гречка подорожала в среднем на 4,5% — до 64 рублей, а реализация поднялась на 34%. Также отмечается рост средней цены на яйца — на 3,3%, до 72 рубля за десять штук, продажи увеличились на 14%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Москвы и Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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