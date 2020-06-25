Два ДТП произошли на одном и том же участке дороги в Ленобласти, есть пострадавшие

В Ленинградской области на одном и том же участке дороги произошло сразу две серьезные аварии. Сначала лоб в лоб столкнулись две иномарки. От удара одна из них вылетела с дороги и перевернулась. А затем в нескольких метрах от них внедорожник протаранил легковой автомобиль. Машины от удара отбросило на обочины. В общей сложности пострадали десять человек, в том числе трое детей.

Что стало причиной столкновений, выясняет полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области.