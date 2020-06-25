Два ДТП произошли на одном и том же участке дороги в Ленобласти, есть пострадавшие
Всего в авариях травмы получили десять человек, среди них — трое детей.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
В Ленинградской области на одном и том же участке дороги произошло сразу две серьезные аварии. Сначала лоб в лоб столкнулись две иномарки. От удара одна из них вылетела с дороги и перевернулась. А затем в нескольких метрах от них внедорожник протаранил легковой автомобиль. Машины от удара отбросило на обочины. В общей сложности пострадали десять человек, в том числе трое детей.
Что стало причиной столкновений, выясняет полиция.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области.
Читайте также
60%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?