Два ДТП произошли на одном и том же участке дороги в Ленобласти, есть пострадавшие

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Всего в авариях травмы получили десять человек, среди них — трое детей.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

В Ленинградской области на одном и том же участке дороги произошло сразу две серьезные аварии. Сначала лоб в лоб столкнулись две иномарки. От удара одна из них вылетела с дороги и перевернулась. А затем в нескольких метрах от них внедорожник протаранил легковой автомобиль. Машины от удара отбросило на обочины. В общей сложности пострадали десять человек, в том числе трое детей.

Что стало причиной столкновений, выясняет полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области.

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