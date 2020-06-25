«Проживут в браке и 300 лет»: Маркони о крахе отношений Асмус и Харламова

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Светлана Александрова
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Ведущий шоу Comment Out продолжает настаивать, что новость о расставании звездной пары — не более чем розыгрыш, а их брак «совершен на небесах».

«Проживут в браке и 300 лет»: Маркони о крахе отношений Асмус и Харламова

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони продолжает настаивать, что заявления Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе — не более чем розыгрыш. По его словам, эта пара вместе навсегда.

«Мы видим пару Гарика Харламова и Кристины Асмус и понимаем, что они проживут в браке и 300 лет и 400, зная их доступ к современной медицине. Так что эта пара навсегда», — заявил Маркони телеканалу «360», комментируя сказанные ранее собственные слова.

По словам шоумена, если участники Comment Out отказываются выполнить какое-то задание, в наказание они должны потроллить кого-нибудь из знаменитостей или разместить на своей странице в соцсетях фейк, который гарантировано вызовет бурную реакцию публики.

«Я надеюсь, что на ребят это никак не подействует, и их брак останется крепким, целым. Наш исконный брак, который совершается на небесах. Российский брак, как мы его называем», — сказал Маркони.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Харламов опроверг свое участие в шоу и заявил, что Маркони просто решил таким образом «пропиарить» свой проект.

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