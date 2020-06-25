Хроника кровопролитного конфликта: 70 лет назад началась Корейская война

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Воспоминания непосредственных участников гражданской войны на Корейском полуострове в сюжете Пятого канала.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ровно 70 лет войска КНДР вторглись на территорию Кореи. Началась жестокая гражданская война.

Причиной конфликта стала попытка лидера КНДР Ким Ир Сена объединить под своей властью весь Корейский полуостров.

На стороне Южной Кореи тогда выступили США и страны ООН. На помощь северному соседу пришли советские военные.

Хроника кровопролитного конфликта и воспоминания его непосредственных участников. Елена Норкунайте расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем подоплека подрыва КНДР межкорейского офиса связи в Кэсоне?

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