Летучая рассказала, как производители могут обманывать с помощью ГОСТа

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Светлана Александрова
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Надпись ГОСТ на упаковке продукта может не значить ровным счетом ничего, считает телеведущая.

Летучая рассказала, как производители могут обманывать с помощью ГОСТа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Бывшая ведущая «Ревизорро» Елена Летучая рассказала, как производители обманывают покупателей с помощью маркетинговых уловок — например, используя надпись ГОСТ.

«Если вы на упаковке видите ГОСТ, то еще нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе. Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации», — объяснила Летучая в интервью интернет-порталу 7Дней.ру.

Кроме того, по словам телеведущей, надписи «Эко» и «Био» могут оказаться на упаковке любого товара, поскольку в России не существует документа, регламентирующего это.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Елена Летучая попала в число представителей шоу-бизнеса, которые не лишились заработков во время объявленного из-за коронавируса режима самоизоляции. Бывшая ведущая «Ревизорро» продала права на трансляцию своего интернет-шоу одному из телеканалов.

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