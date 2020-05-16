Большинство артистов лишились доходов из-за отмены концертов и съемок, однако некоторые от новых условий только выиграли.

Сколько и как российские звезды зарабатывают в период самоизоляции?

Фото: Instagram @reginatodorenko

Тема:
Эпидемия коронавируса

Большинство российских артистов лишились работы из-за эпидемии коронавируса: концерты отменили, съемки и гастроли перенесли. Однако некоторым удалось не только не лишится дохода, но и подзаработать в новых условиях. Кому, как и сколько, сообщает сайт KP.RU.

Телевидение

Заработков не лишились телеведущие, а вслед за ними и гости ток-шоу. Так, Дана Борисова за один эфир получила гонорар в 100 тысяч рублей. Рассказы Лидии Федосеевой-Шукшиной — вдовы актера Василия Шукшина — о проблемах с недвижимостью принесли ей доход не менее чем в миллион рублей. Участницы «Танцев со звездами» Мария Порошина и Алена Бабенко за один эфир зарабатывают не менее 300 тысяч рублей.

Артисты не только участвуют в шоу, но и соглашаются их вести или продают на них права. Например, телеведущая Елена Летучая продала права на трансляцию ее интернет-шоу на телевидении. Балерина Анастасия Волочкова и ведущий Дмитрий Шепелев вскоре начнут работать на телеканале «Пятница». Их гонорары варьируются от одного до полутора миллионов рублей за один эфир.

Онлайн-концерты

Музыканты открыли для себя выступления в режиме онлайн. Их обычно приглашают крупные интернет-платформы, способные провести мощные рекламные кампании. В итоге к таким концертам присоединяются тысячи человек.

Представители платформ отказываются комментировать гонорары звезд за подобные выступления, а артисты скромно отмалчиваются. Однако, по слухам, певица Юлия Зиверт заработала на такой деятельности два с половиной миллиона рублей, группа «Би-2» — пять миллионов, а «Чайф» — полтора миллиона.

Реклама

Пожалуй, одна из самых прибыльных статей доходов многих знаменитостей. До недавнего времени рекордсменом по рекламным контрактам была Регина Тодоренко. За один пост в Instagram она брала от 500 тысяч рублей. Об этом говорится в прошедшем времени, так как многие бренды прекратили сотрудничать с ней после скандала с высказыванием телеведущей о домашнем насилии.

Зато по полмиллиона рублей за пост продолжает брать Ксения Бородина. Однако ее обогнала жена рэпера Джигана — Оксана Самойлова. Из-за новостей о разводе к ней приковано внимание, поэтому светская львица смогла заработать почти два миллиона рублей на рекламе марафона блогеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие российские звезды лишатся заграничной недвижимости из-за коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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