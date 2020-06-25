Первый пассажирский поезд прибыл в Мурманск после обрушения моста

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Военнослужащие железнодорожного батальона проложили конструкцию всего за три недели.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Мурманске наладили железнодорожное сообщение, прерванное из-за паводка и обрушения моста через реку Кола.

В город из Петербурга прибыл первый пассажирский поезд, прошедший по новому объездному пути. Военнослужащие железнодорожного батальона проложили его всего за три недели. Работы велись в круглосуточном режиме. Пока до Мурманска по этой дороге будет доезжать пассажирский поезд только по одному маршруту — из Северной столицы и обратно. Остальные составы временно продолжат прибывать и отправляться со станции Выходной, где в короткие сроки был возведен современный вокзальный комплекс.

Железнодорожный мост под Мурманском обрушился в начале июня. Его опоры были размыты из-за паводка, их пытались восстановить, но неудачно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рухнувший мост в Мурманске грозит сокращением популяции лосося.

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