ТОП-5 русских слов, которые ставят в тупик иностранных переводчиков

У каждого народа есть слова, которые невозможно сходу перевести на иностранный язык, поскольку они означают что-то, чего нет в другой культуре. Лингвисты называют такие понятия «этномаркированными концептами», а переводчикам приходится или искать что-то похожее по смыслу или использовать пространное описание. 5-tv.ru публикует ТОП-5 русских слов, которые сложно объяснить иностранцу.

Воля

Не в смысле черты характера, а «воля вольная». По-английски получится «free freedom» — «свободная свобода». А между тем воля и свобода — важные для русских философские понятия, смысл которых серьезно отличается. Свобода в сознании русскоязычного человека связана с проявлением желаний и достижением целей в рамках законов общества. А воля означает абсолютное отсутствие ограничений в самореализации, ассоциирующееся с такими представлениями, как мощь, сила, радость.

Западло

Это жаргонное выражение, означающее, согласно толковому словарю русского языка, нарушение неформальных тюремных норм или — в обычной жизни — что-то нежелательное и унизительное, практически не поддается переводу.

«Западло — это не описываемый, не поддающийся моделированию и прогнозированию фактор, который трудно или почти невозможно описать, и который включается и выключается по желанию решающей стороны», — объясняет это понятие психолог Марина Линдхолм в своей книге «Анатомия глупости».

То, что для представителей других культур выражается в категориях «хорошо-плохо», «легко-трудно», «выгодно-невыгодно», «эстетично-неэстетично», у русского человека заменяется произвольной величиной под названием «западло».

Тоска

Синоним слова печаль, однако означающий для носителя русского языка совсем не то же самое. «Печаль» имеет корень «печь» означает то, что «печет» человека изнутри. Слово «тоска» выражает более глубокие эмоции и часто употребляется рядом со словом «смерть»: смертельная, смертная тоска, умереть с тоски.

Для перевода этого понятия, к примеру, на немецкий язык придется использовать сразу три слова: «gram», «schwermut» и «trauer».

Авось

Слово, выражающее необоснованную надежду, похоже, есть только в русском языке. Это черта национального сознания. Недаром есть устоявшееся словосочетание «русское авось». Это понятие впервые появилось в летописях XII века в описании ситуаций, когда наши предки делали что-то, рассчитывая на одну только удачу.

Голубой

То, что для других является просто оттенком синего, для носителя русского языка видится отдельным цветом. Чтобы перевести понятие «голубой», к примеру, на английский, придется употреблять слово «blue»: «sky blue», «light blue» и тому подобное.

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