«Жаль, что не рядом с вами»: Пугачева о прогулке Вайкуле с собаками на лодке

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Светлана Александрова
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Певица в невероятной кепке поздравила поклонников с Днем Ивана Купалы, прежде чем отправиться кататься на лодке.

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Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле поздравила своих друзей и поклонников с Днем Ивана Купалы. На своей странице в Instagram певица выложила необыкновенно красивое видео, на котором сидит возле своего дома в Юрмале в окружении букетов из васильков, ромашек и маков вместе со своей любимицей — французской бульдожкой Эми. Примечательно, что оделась всегда стильная Лайма строго в цвета песика: на ней невероятная черно-белая кепка, белоснежная рубаха, из-под которой выглядывает черный топ, и белые брюки.

«Главный праздник лета!», — подписала ролик Вайкуле.

Она рассказала, что накануне они искали папоротник, а теперь собираются вместе с Эми и Бучем (тоже французским бульдогом) кататься на лодке. В первых рядях откликнулись на пост давние друзья певицы Максим Галкин и Алла Пугачева.

«С праздником!», — написал в комментариях юморист.

«Эх жаль, что не рядом с вами. С праздником!», — присоединилась к нему Примадонна.

Instagram @laima_vaikule_official

Поздравляют певицу с праздником и десятки верных поклонников.

«Шикарная!»

«Лаймик, как тебе идут цветы и собаки!»

«Иди плавай, Акапулько ты наша. Аяяяй!»

«Вспомнилось… в вашем исполнении: эй красотка, хорошая погодка… была бы лодка, лодка, мы б уплыли с тобой…» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лайма Вайкуле пожаловалась в соцсетях на отсутствие работы, а Алла Пугачева поддержала ее строчкой из советской песни ВИА «Самоцветы».

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