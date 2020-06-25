«Жаль, что не рядом с вами»: Пугачева о прогулке Вайкуле с собаками на лодке
Певица в невероятной кепке поздравила поклонников с Днем Ивана Купалы, прежде чем отправиться кататься на лодке.
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Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official
Лайма Вайкуле поздравила своих друзей и поклонников с Днем Ивана Купалы. На своей странице в Instagram певица выложила необыкновенно красивое видео, на котором сидит возле своего дома в Юрмале в окружении букетов из васильков, ромашек и маков вместе со своей любимицей — французской бульдожкой Эми. Примечательно, что оделась всегда стильная Лайма строго в цвета песика: на ней невероятная черно-белая кепка, белоснежная рубаха, из-под которой выглядывает черный топ, и белые брюки.
«Главный праздник лета!», — подписала ролик Вайкуле.
Она рассказала, что накануне они искали папоротник, а теперь собираются вместе с Эми и Бучем (тоже французским бульдогом) кататься на лодке. В первых рядях откликнулись на пост давние друзья певицы Максим Галкин и Алла Пугачева.
«С праздником!», — написал в комментариях юморист.
«Эх жаль, что не рядом с вами. С праздником!», — присоединилась к нему Примадонна.
Поздравляют певицу с праздником и десятки верных поклонников.
«Шикарная!»
«Лаймик, как тебе идут цветы и собаки!»
«Иди плавай, Акапулько ты наша. Аяяяй!»
«Вспомнилось… в вашем исполнении: эй красотка, хорошая погодка… была бы лодка, лодка, мы б уплыли с тобой…» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лайма Вайкуле пожаловалась в соцсетях на отсутствие работы, а Алла Пугачева поддержала ее строчкой из советской песни ВИА «Самоцветы».
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