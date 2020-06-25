Представлен план по возобновлению международных перелетов
Авиаперевозчики не рассчитывают на открытие рейсов в страны дальнего зарубежья раньше осени.
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В Росавиации представили план по возобновлению международного авиасообщения. Как сообщает «КоммерсантЪ», глава федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько предложил начать с разрешения полетов в страны СНГ. Официального подтверждения такого плана от ведомства пока не поступало.
Рейсы в страны дальнего зарубежья, по мнению чиновника, следует открывать с учетом эпидемиологической ситуации в конкретных государствах. Документ с планом восстановления отрасли и открытия полетов направлен в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Источники издания в отрасли утверждают, что разрешение на полеты в страны СНГ не окажет существенного влияния на рост доходов авиакомпаний, которые пострадали во время пандемии. Весь летний сезон, по их прогнозам, будет убыточным. Восстановление сообщения с Европой перевозчики ожидают не раньше осени, а может быть и позже. При этом, по их мнению, открыть полеты в Европу было бы логичнее, так как там эпидемиологическая обстановка безопаснее, чем в СНГ. Но не факт, что российских путешественников там готовы принимать, отмечают источники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России назвало условия, при которых россияне смогут отправиться за рубеж.
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