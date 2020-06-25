Избиение мужчины в Петербурге попало на камеры видеонаблюдения
Инцидент случился в Красносельском районе.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Двое неизвестных избили прохожего в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел около пешеходного перехода на улице Маршала Захарова в Красносельском районе города.
Инцидент, случившийся вечером 23 июня, попал на камеры видеонаблюдения. Судя, по кадрам, двое неизвестных подошли к мужчине и начали наносить ему удары. Мимо проходили люди, но помешать нападавшим никто не пытался. Не было и попыток вызвать полицию.
Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа. Что стало причиной конфликта — не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге избили сотрудницу реабилитационного центра, гулявшую с инвалидом.
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