Избиение мужчины в Петербурге попало на камеры видеонаблюдения

Двое неизвестных избили прохожего в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел около пешеходного перехода на улице Маршала Захарова в Красносельском районе города.

Инцидент, случившийся вечером 23 июня, попал на камеры видеонаблюдения. Судя, по кадрам, двое неизвестных подошли к мужчине и начали наносить ему удары. Мимо проходили люди, но помешать нападавшим никто не пытался. Не было и попыток вызвать полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа. Что стало причиной конфликта — не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге избили сотрудницу реабилитационного центра, гулявшую с инвалидом.