Избиение мужчины в Петербурге попало на камеры видеонаблюдения

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 58

Инцидент случился в Красносельском районе.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Двое неизвестных избили прохожего в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел около пешеходного перехода на улице Маршала Захарова в Красносельском районе города.

Инцидент, случившийся вечером 23 июня, попал на камеры видеонаблюдения. Судя, по кадрам, двое неизвестных подошли к мужчине и начали наносить ему удары. Мимо проходили люди, но помешать нападавшим никто не пытался. Не было и попыток вызвать полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа. Что стало причиной конфликта — не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге избили сотрудницу реабилитационного центра, гулявшую с инвалидом.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
68.84
-0.64 77.76
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
ТОП-5 имен женщин, с которыми лучше не шутить
10:37
В Госдуме призвали платить родителям за отказ от места в детсаду
10:24
Первый в России автотеатр приглашает на шоу в гоночный комплекс «Игора Драйв»
10:18
«Некогда отдыхать!» — Пелагея показала, как проводит время с дочерью
10:07
«Национальная Медиа Группа» запустила проект по поддержке малого и среднего бизнеса
9:57
«Выгляжу, как бабушка»: возлюбленная Петросяна высмеяла критиков ее гардероба

Сейчас читают

Мужчины назвали цвет женского нижнего белья, который возбуждает их больше всего
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
В сети появились документы о спонсировании срыва голосования по Конституции в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок