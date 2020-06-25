«Некогда отдыхать!» — Пелагея показала, как проводит время с дочерью
Теперь поклонники знают, что малышка помогает маме ухаживать за растениями в теплице.
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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
Певица Пелагея показала подписчикам в Instagram, чем занято ее свободное время. Артистка опубликовала ролик, в котором показаны забавы ее трехлетней дочери Таисии.
«Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел. Всем приятных забот и отличных результатов!» — написала Пелагея.
В ролике маленькая наследница артистки играет с куклами, лепит вместе с мамой поделки из пластилина, а также изучает, что там выросло в теплице. Певица показывает малышке, как правильно убирать лишние побеги на кустах огурцов.
Поклонники пришли в восторг от видео и начали расхваливать дочь артистки.
«Такая искренняя девочка, серьезная мамина помощница»
«Как же Тася быстро растет! Счастья, любимые»
«Какая она у вас смышленая! Видно, что с ребенком занимаются!!!»
«Хозяюшка растет», — писалифолловерыы.
Дочь Таисия родилась у Пелагеи в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Сейчас пара разводится, но супруги обещают сохранить отношения, чтобы не обделять вниманием ребенка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие алименты может рассчитывать Пелагея после развода.
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