В «Одноклассниках» появилась возможность загружать свои наборы стикеров

«Одноклассники» разрешили загружать свои наборы стикеров. Сделать это можно с помощью чат-бота. Если пользователю понравился стикер, увиденный им в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор — достаточно лишь нажать на него.

Также новый сервис пригодится представителям брендов и знаменитостям. Наборы собственных стикеров можно использовать для повышения узнаваемости продукта, уровня вовлечения аудитории и так далее.

ОК.ru

Кроме того, «Одноклассники» обнародовали детали проводимого ими конкурса. Создатели стикерпаков, которые были созданы до 30 июня, получат возможность выиграть ценные призы.

Десять вертикальных пылесосов будут разыграны среди всех авторов, кроме того, есть возможность выиграть IPhone 11. Смартфоны получат авторы пяти самых популярных наборов стикеров, а создателю самого креативного набора вручат дополнительную награду «Выбор редакции» от ОК.

Итоги конкурса будут подведены 3 июля. Ознакомиться с его результатами можно в группе «Стикеры в ОК».

Ok.ru

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