За работу 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере

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Валентин Черников
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Роструд напомнил россиянам об укороченной рабочей неделе.

За работу 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

День голосования по поправкам к Конституции РФ станет нерабочим днем и будет оплачиваться как выходной. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Ведомство напомнило, что в связи с днем волеизъявления граждан, назначенным на 1 июля, следующая неделя, как и нынешняя, станет укороченной. Отдыхающим в среду сотрудникам не снизят оплату труда. А тем, кого обяжут трудиться в эту дату, выплатят компенсации.

Такой порядок оплаты труда связан с тем, что день всенародного голосования, по Трудовому кодексу, приравнивается к выходному и праздничному дню, поэтому рассчитывается исходя из того же принципа.

Также по желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему в дальнейшем могут предоставить отгул в указанный им день. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, а значит, отпуск на этот день не продлевается.

Ранее 5-tv.ru писал, что стабилизация эпидемического процесса в России позволяет провести голосование по поправкам к Конституции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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