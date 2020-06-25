За работу 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере

День голосования по поправкам к Конституции РФ станет нерабочим днем и будет оплачиваться как выходной. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Ведомство напомнило, что в связи с днем волеизъявления граждан, назначенным на 1 июля, следующая неделя, как и нынешняя, станет укороченной. Отдыхающим в среду сотрудникам не снизят оплату труда. А тем, кого обяжут трудиться в эту дату, выплатят компенсации.

Такой порядок оплаты труда связан с тем, что день всенародного голосования, по Трудовому кодексу, приравнивается к выходному и праздничному дню, поэтому рассчитывается исходя из того же принципа.

Также по желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему в дальнейшем могут предоставить отгул в указанный им день. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, а значит, отпуск на этот день не продлевается.

Ранее 5-tv.ru писал, что стабилизация эпидемического процесса в России позволяет провести голосование по поправкам к Конституции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.