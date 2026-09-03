Юра Борисов воплотил Илью Суцкевера на первом кадре фильма про OpenAI

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 19 0

Картина расскажет о скандальном увольнении и возвращении главы компании в 2023 году.

Юра Борисов в фильме Искусственный — появился первый кадр

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликован первый кадр фильма про основателей OpenAI с Юрой Борисовым

Опубликован первый кадр из киноленты «Искусственный», посвященный создателям ChatGPT из компании OpenI. В центре внимания — актеры Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Оба артиста воплотят на экране ключевых фигур американской организации: Гарфилд предстанет в роли программиста и предпринимателя Сэма Альтмана, а Борисов сыграет сооснователя корпорации и одного из основных специалистов в сфере безопасности Илью Суцкевера.

Сюжет фильма разворачивается кадрового кризиса в 2023 году, когда Альтман был уволен с поста генерального директора, но спустя пять дней его восстановили в должности на фоне массовых протестов сотрудников OpenI. Многие из работников планировали уйти вслед за Сэмом, а крупные инвесторы, включая Microsoft, активно добивались его возвращения. Ситуация привела к масштабным перестановкам.

Накануне премьеры картины руководитель компании дал интервью, в котором заявил, что разработчики искусственного интеллекта осознают риски катастрофы своего детища, однако конкуренция с Китаем заставляет не сбавлять темп.

Я также думаю, что многие люди, которые занимаются созданием ИИ, говорили примерно следующее: «Есть 25-процентная вероятность, что мы уничтожим мир. И да, мы все равно будем двигаться вперед как можно быстрее, потому что иначе те плохие парни сделают это первыми», — сказал Альтман.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов без страховки взобрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ и развернул флаг фильма «Девятая планета», в котором российский актер исполнит главную роль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
87.00
0.25 100.83
0.23
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Ученые заявили, что Солнце уснуло
1:45
Юра Борисов воплотил Илью Суцкевера на первом кадре фильма про OpenAI
1:30
«Отказалась от колбас»: Мария Аронова раскрыла секрет своего похудения
1:15
Трамп анонсировал приезд Си Цзиньпина в США
1:00
Российские лыжники возвращаются на международные турниры
0:45
Отказ от сладкого на 30 дней: мнение диетолога

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео