Природный пожар тушат около военного полигона в Ленобласти

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Нюра Незванова
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Возгорание произошло у поселка Каменка.

Природный пожар тушат около военного полигона в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Природный пожар возник недалеко от военного полигона в Ленинградской области. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации агентства, на этой территории есть неразорвавшиеся снаряды.

«Из-за сельхозпала травы начался низовой пожар, который вплотную подошел к полигону у поселка Каменка», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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