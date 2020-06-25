Природный пожар тушат около военного полигона в Ленобласти
Возгорание произошло у поселка Каменка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Природный пожар возник недалеко от военного полигона в Ленинградской области. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
По информации агентства, на этой территории есть неразорвавшиеся снаряды.
«Из-за сельхозпала травы начался низовой пожар, который вплотную подошел к полигону у поселка Каменка», — говорится в сообщении.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Читайте также
+24° 768 мм рт. ст.
54%
54%
69.47
0.63 78.06
0.30
0.63 78.06
0.30
Нашли ошибку?