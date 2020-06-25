Природный пожар тушат около военного полигона в Ленобласти

Природный пожар возник недалеко от военного полигона в Ленинградской области. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации агентства, на этой территории есть неразорвавшиеся снаряды.

«Из-за сельхозпала травы начался низовой пожар, который вплотную подошел к полигону у поселка Каменка», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.