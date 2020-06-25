Что изменится в жизни российских водителей с 1 июля

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля. Как сообщает Autonews, со следующего месяца вводится запрет на ввоз в страну транспортных средств категорий M2 и M3. К ним относятся праворульные самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы.

Также отмечается, что с июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции машин. При установке фаркопов, лебедок или багажников владелец авто будет обязан предоставить машину в специальную лабораторию на проверку. На данный момент необходимое заключение можно получить дистанционно — по присылаемой фотографии, но скоро эту практику планируют запретить.

Кроме того, со второго месяца лета меняется порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении водительского удостоверения. Теперь для получения справки некоторым водителям придется сдавать дополнительные анализы. Это коснется только тех автомобилистов, у которых врач-нарколог выявит признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

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