Как уникальные «ленинградские Мальдивы» оказались под угрозой уничтожения

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Вдоль берега озера Донцо много краснокнижных растений, причем некоторые можно встретить только здесь, но в последние год-два — это еще и излюбленное место отдыха человека.

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Фото, видео: YouTube / iMyaTV; 5-tv.ru

В Ленинградской области гибнет уникальное природное место — озеро Донцо, за прозрачность и необычный цвет воды его называют «местными Мальдивами».

И главная проблема — чрезмерная популярность этого уголка.

Тысячи отдыхающих, многие из которых, увы, не знакомы с элементарными правилами поведения. Горы мусора, которые к тому же еще и не убирают.

Линар Гинатуллин разбирался, как защитить заповедник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мазут вылился в реку под Великим Новгородом.

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