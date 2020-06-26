Как уникальные «ленинградские Мальдивы» оказались под угрозой уничтожения
Вдоль берега озера Донцо много краснокнижных растений, причем некоторые можно встретить только здесь, но в последние год-два — это еще и излюбленное место отдыха человека.
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Фото, видео: YouTube / iMyaTV; 5-tv.ru
В Ленинградской области гибнет уникальное природное место — озеро Донцо, за прозрачность и необычный цвет воды его называют «местными Мальдивами».
И главная проблема — чрезмерная популярность этого уголка.
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