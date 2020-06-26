Как уникальные «ленинградские Мальдивы» оказались под угрозой уничтожения

В Ленинградской области гибнет уникальное природное место — озеро Донцо, за прозрачность и необычный цвет воды его называют «местными Мальдивами».

И главная проблема — чрезмерная популярность этого уголка.

Тысячи отдыхающих, многие из которых, увы, не знакомы с элементарными правилами поведения. Горы мусора, которые к тому же еще и не убирают.

Линар Гинатуллин разбирался, как защитить заповедник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мазут вылился в реку под Великим Новгородом.