Мазут вылился в реку под Великим Новгородом

Разлив мазута произошел на участке реки Перетна в Окуловке в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, поступила информация о том, что на реке обнаружили маслянистые пятна. Специалисты выявили загрязнение и установили, что произошла утечка горюче-смазочных материалов — предположительно из бочки на берегу водоема.

На место выехала опергруппа областного главка МЧС и сотрудники поисково-спасательного отряда для выставления боновых заграждений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин уточнил у Потанина ущерб от разлива топлива в Норильске. «Норникель» за свой счет обеспечит восстановление окружающей среды после аварии на ТЭЦ-3. В 29 мая из-за разгерметизации резервуара на предприятии около 20 тысяч тонн ГСМ вылилось в реки Далдыкан и Амбарную.