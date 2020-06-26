Названы сроки открытия детских оздоровительных лагерей в Петербурге
Первыми путевки получат дети медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru
В Петербурге дети медиков, которые борются с коронавирусом, в первую очередь получат путевки в летние лагеря. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы.
Предполагается, что загородные лагеря примут юных отдыхающих в июле. Перед этим каждая база пройдет проверку Роспотребнадзора на соблюдение мер санитарной безопасности.
Кроме детей медиков, преимущество получат льготники, сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Петербурге откроют парки, ЗАГСы и летние веранды?
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