Почему купаться на городских пляжах Петербурга опасно для здоровья?

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Роспотребнадзор взял анализы воды на всех пляжах Северной столицы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Pohl; 5-tv.ru

В Петербурге ожидают всплеска острых инфекционных заболеваний. В Северной столице непривычно жарко и солнечно, все городские пляжи переполнены. При этом ни одно из мест отдыха не прошло проверку Роспотребнадзора.

Вода в Неве и Финском заливе слишком грязная. Купаться в черте города просто опасно для здоровья. Но как убедилась Алиса Паршакова, петербуржцев уже ничем не испугаешь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Петербурге откроют парки, ЗАГСы и летние веранды?

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