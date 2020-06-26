Почему купаться на городских пляжах Петербурга опасно для здоровья?
Роспотребнадзор взял анализы воды на всех пляжах Северной столицы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Pohl; 5-tv.ru
В Петербурге ожидают всплеска острых инфекционных заболеваний. В Северной столице непривычно жарко и солнечно, все городские пляжи переполнены. При этом ни одно из мест отдыха не прошло проверку Роспотребнадзора.
Вода в Неве и Финском заливе слишком грязная. Купаться в черте города просто опасно для здоровья. Но как убедилась Алиса Паршакова, петербуржцев уже ничем не испугаешь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Петербурге откроют парки, ЗАГСы и летние веранды?
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