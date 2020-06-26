Россия, КНДР или демократы? Трамп признался, с кем сложнее найти общий язык

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Американский лидер разоткровенничался во время встречи с рабочими судостроительной верфи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponisl; 5-tv.ru

Американский президент рассказал, с кем ему сложнее всего договариваться и работать. Дональд Трамп разоткровенничался перед рабочими судостроительной верфи.

«С какой нацией сложнее всего иметь дело — Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея? Я сказал: „Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США“. С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие», — сказал Трамп.

На завод Трамп приехал в рамках своего предвыборного турне. Накануне именно на этих верфях разместили крупный оборонный заказ — там будут делать корабли, вооруженные высокоточными ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США перебросят часть войск из Германии в Польшу.

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