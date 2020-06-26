Вместе до конца: Три самых идеальных пары по знаку зодиака

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Алиса Старжевская
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Астрологи рассказали, какие люди лучше всего подходят друг к другу.

Вместе до конца: Три самых идеальных пары по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

Найти своего человека не так-то просто. Совместимость характеров, совпадение мировоззрений, одинаковые привычки — это то, что делает отношения похожими на сказку. Именно такой союз — долговечный и гармоничный — образуют три пары, идеально совпадающие по знаку зодиака. Clutch раскрывает, кто они.

Лев+Овен

Два представителя огненной стихии, на первый взгляд, совершенно несовместимы. Оба вспыльчивые и заносчивые, и тот и другой стремятся к лидерству. Тем не менее, если они не уничтожат друг друга, Лев и Овен сформируют один из самых крепких союзов. Похожие по своему характеру, они могут понять друг друга как никто другой. Если оба научатся сдерживать эмоции, то у них сложится идеальный брак.

Дева+Телец

Эти знаки — абсолютная противоположность предыдущим. Они принадлежат к стихии Земли, и поэтому ценят взвешенность и стабильность. Дева и Телец никогда не ссорятся на пустом месте, а в конфликте не стремятся выплеснуть эмоции. Чтобы не рисковать отношениями, они предпочтут спокойно разобраться в ситуации и найти компромисс. Их общее стремление к жизненному комфорту приведет обоих к крепкому и долговременному союзу.

Скорпион+Рак

Основой отношений этих двух знаков зодиака является чувственность. Скорпион страстен, а Рак крайне чувствителен. Рак способен немного умерить пыл своего партнера и открыть ему новые грани чувственности. А Скорпион может разжечь огонь в отношениях и показать Раку иные формы наслаждения. Представители этих знаков зодиака прекрасно дополняют друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о четырех знаках зодиака, всеми силами избегающих серьезных отношений.

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