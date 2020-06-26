Тестирование водителей на алкоголь и наркотики решили отложить
Проверять водителей на наличие психотропных веществ планировали с 2019 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru
Минздрав России вновь отложил до января следующего года введение обязательного тестирования на алкоголь и наркотики при получении и обмене водительских прав.
Планировалось, что тестирование начнется с 2019 года. Однако его высокая стоимость и нехватка оборудования привела к тому, что многие водители не смогли выполнить к сроку положенные требования.
Инициатива Минздрава подверглась критике со стороны президента. Было принято решение отложить введение требований до 1 июля 2020 года. Теперь, учитывая ситуацию с коронавирусом, дату вступления в силу нового порядка перенесли на следующий год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в жизни российских водителей с 1 июля.
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