В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии

Закон о виноградарстве и виноделии, которого с нетерпением ждали российские производители вин, вступает в силу с сегодняшнего дня — 26 июня. Документ был принят Государственной Думой в декабре 2019 года. Он призван создать условия для развития отрасли и защитить потребителей от подделок.

Как сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента, в законе даны определения 80 основным понятиям виноградарства и виноделия. В частности, в нем прописано, что может называться крепленым и игристым вином, а что — виносодержащим напитком, что такое виноградник и виноградное насаждение. В документе дано также определение понятию «вино России» — оно должно на 100% быть произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны.

Законом закреплены разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, требования к сырью и этикетке. Кроме того, установлены требования к использованию и учету пригодных для выращивания винограда земель, ведению федерального реестра насаждений и вводится обязательное декларирование урожая.

Отмечается, что закон не распространяется на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а для виноградарей и виноделов предусмотрена государственная финансовая и имущественная поддержка.

При этом документ предусматривает трехлетний переходный период, в течение которого российским будет считаться вино, произведенное не только из выращенного внутри страны винограда, но и с добавлением концентрированного виноградного сусла, произведенного за границей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разработанных к уже подписанному президентом РФ закону о виноделии поправок, касающихся вин, находящихся на выдержке.