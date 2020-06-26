В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии
Документ, принятый Госдумой в декабре 2019, создает условия для развития отрасли и должен защитить потребителей от подделок.
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Закон о виноградарстве и виноделии, которого с нетерпением ждали российские производители вин, вступает в силу с сегодняшнего дня — 26 июня. Документ был принят Государственной Думой в декабре 2019 года. Он призван создать условия для развития отрасли и защитить потребителей от подделок.
Как сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента, в законе даны определения 80 основным понятиям виноградарства и виноделия. В частности, в нем прописано, что может называться крепленым и игристым вином, а что — виносодержащим напитком, что такое виноградник и виноградное насаждение. В документе дано также определение понятию «вино России» — оно должно на 100% быть произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны.
Законом закреплены разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, требования к сырью и этикетке. Кроме того, установлены требования к использованию и учету пригодных для выращивания винограда земель, ведению федерального реестра насаждений и вводится обязательное декларирование урожая.
Отмечается, что закон не распространяется на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а для виноградарей и виноделов предусмотрена государственная финансовая и имущественная поддержка.
При этом документ предусматривает трехлетний переходный период, в течение которого российским будет считаться вино, произведенное не только из выращенного внутри страны винограда, но и с добавлением концентрированного виноградного сусла, произведенного за границей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о разработанных к уже подписанному президентом РФ закону о виноделии поправок, касающихся вин, находящихся на выдержке.
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