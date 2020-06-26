Умер знаменосец Парада Победы 45-го года

На 101-м году жизни умер герой СССР Алексей Волошин. Артиллерист умер 24 июня, в день проведения Парада в честь 75-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщает ИА Nation News.

Волошин ушел на войну в 21 год добровольцем, а через год стал командиром взвода управления батареи 1104-го артиллерийского полка 62-й армии. В июле 42-го Волошин подбил первый фашистский танк. В Сталинграде в числе 10-й дивизии войск НКВД участвовал во всех самых серьезных сражениях. Был ранен, но вскоре вернулся в ту же дивизию.

Во время операции «контрудар Манштейна» батарея Волошина ликвидировала 11 танков. За это он получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В 44-м году Волошина наградили «Серебряной звездой» от 32-го президента США Франклина Рузвельта.

Во время Парада Победы в 1945 году Алексей Волошин нес знамя Артиллерийской академии.