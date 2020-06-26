Глава Минздрава озвучил разницу продолжительности жизни мужчин и женщин в России

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Светлана Александрова
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Михаил Мурашко также привел данные о показателе смертности трудоспособного населения за 2019 год.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Kremlin Pool, Armin Weigel, Stefan Kiefer

Российские мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Такие данные приведены в документе Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении за 2019 год. Их озвучил на коллегии Минздрава РФ глава министерства Михаил Мурашко.

«Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила 10 лет», — цитирует министра РИА Новости.

Мурашко уточнил, что ожидаемая продолжительность жизни россиян при рождении, по оценке Росстата, составила 73,3 года. По его словам, на этот показатель существенно повлияло снижение младенческой смертности в 2019 году — на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Показатель смертности трудоспособного населения в России за тот же период тоже снизился — на 3,2%.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Росстате посчитали соотношение количества мужчин и женщин в стране. Оказалось, что на начало 2020 года на тысячу женщин в России приходилось 866 мужчин.

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