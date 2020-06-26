Актриса Эмма Робертс впервые станет мамой

Отношения 29-летней актрисы Эммы Робертс и ее 35-летнего бойфренда и коллеги Гаррета Хедлунда прошли проверку на прочность. Они остались вместе во время пандемии и теперь готовятся впервые стать родителями, как сообщает US Weekly со ссылкой на анонимный источник. Подробностей американское издание не раскрывает, а сами звезды эту новость пока не комментировали.

Однако причин сомневаться в осведомленности журнала нет. Годом ранее US Weekly одним из первых написал о расставании племянницы Джулии Робертс с актером Эваном Питерсом. Их отношения были нестабильными и порой скандальными. К примеру, в 2013-м актрису арестовали за то, что во время потасовки она сломала Эвану нос. Они то и дело встречались и расставались. Позже пара объявила о помолвке, но до свадьбы дело не дошло — однажды знаменитости расстались окончательно.

Вскоре после разрыва отношений с Питерсом звезда «Американской истории ужасов» стала чаще появляться в компании Хедлунда, известного по фильмам «Трон: Наследие» и «Троя». До романа с Эммой он почти пять лет встречался с Кирстен Данст, но жениться не захотел. Не исключено, что появление ребенка у него и Робертс положит конец его холостяцкой жизни.

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