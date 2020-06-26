Эпидемия коронавируса в России отступает — Путин

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Марина Неруцких
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Об этом российский лидер заявил на видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Эпидемия коронавируса в России отступает — Путин

Фото: Известия / Сергей Коньков

Эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу», — сказал глава государства, обращаясь к добровольцам.

Путин также обратил внимание собравшихся на то, что несмотря на летний сезон, штабы акции «Все вместе» не расходятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Оперштаба, на 26 июня почти девять тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России.

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