Почти девять тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России
За последний день в стране выздоровели 8 988 человек, инфицированных коронавирусом, за все время — 384 152.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 6 800 человек, что на 313 случаев меньше, чем за прошлый день. При этом полностью победили COVID-19 8 988 россиянин. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным на 26 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве — 813 случаев.
Московская область — 390
Ханты-Мансийский АО — 295
Санкт-Петербург — 223
Нижегородская область — 210
Иркутская область — 210
Воронежская область — 193
Свердловская область — 193
Челябинская область — 160
Ямало-Ненецкий АО — 149
Красноярский край — 149
Республика Тыва — 130
Ростовская область — 121
Архангельская область — 115
Саратовская область — 111
Волгоградская область — 110
Ульяновская область — 110
Новосибирская область — 108
Приморский край — 85
Тульская область — 80
Мурманская область — 79
Ставропольский край — 76
Алтайский край — 76
Ивановская область — 75
Хабаровский край — 75
Республика Дагестан — 73
Белгородская область — 72
Карачаево-Черкесская Республика — 72
Брянская область — 71
Пензенская область — 71
Курская область — 70
Кабардино-Балкарская Республика — 65
Томская область — 63
Тюменская область — 61
Омская область — 61
Забайкальский край — 61
Краснодарский край — 60
Оренбургская область — 60
Самарская область — 60
Республика Коми — 58
Чувашская Республика — 58
Пермский край — 58
Тверская область — 55
Владимирская область — 51
Ленинградская область — 50
Республика Башкортостан — 50
Кировская область — 50
Республика Саха (Якутия) — 50
Республика Мордовия — 48
Калужская область — 46
Тамбовская область — 45
Новгородская область — 45
Республика Бурятия — 44
Амурская область — 44
Рязанская область — 43
Смоленская область — 43
Ярославская область — 43
Липецкая область — 40
Орловская область — 40
Астраханская область — 40
Республика Татарстан — 40
Республика Хакасия — 39
Камчатский край — 39
Сахалинская область — 39
Псковская область — 37
Кемеровская область — 34
Республика Адыгея — 30
Республика Ингушетия — 30
Республика Марий Эл — 30
Костромская область — 28
Республика Северная Осетия — 27
Республика Карелия — 24
Удмуртская Республика — 20
Калининградская область — 19
Курганская область — 19
Вологодская область — 18
Республика Калмыкия — 18
Магаданская область — 12
Республика Алтай — 11
Чеченская Республика — 10
Республика Крым — 7
Еврейская АО — 5
Севастополь — 5
Ненецкий АО — 1
Чукотский АО — 1Московская область — 390
Ханты-Мансийский АО — 295
Санкт-Петербург — 223
Нижегородская область — 210
Иркутская область — 210
Воронежская область — 193
Свердловская область — 193
Челябинская область — 160
Ямало-Ненецкий АО — 149
Красноярский край — 149
Республика Тыва — 130
Ростовская область — 121
Архангельская область — 115
Саратовская область — 111
Волгоградская область — 110
Ульяновская область — 110
Новосибирская область — 108
Приморский край — 85
Тульская область — 80
Мурманская область — 79
Ставропольский край — 76
Алтайский край — 76
Ивановская область — 75
Хабаровский край — 75
Республика Дагестан — 73
Белгородская область — 72
Карачаево-Черкесская Республика — 72
Брянская область — 71
Пензенская область — 71
Курская область — 70
Кабардино-Балкарская Республика — 65
Томская область — 63
Тюменская область — 61
Омская область — 61
Забайкальский край — 61
Краснодарский край — 60
Оренбургская область — 60
Самарская область — 60
Республика Коми — 58
Чувашская Республика — 58
Пермский край — 58
Тверская область — 55
Владимирская область — 51
Ленинградская область — 50
Республика Башкортостан — 50
Кировская область — 50
Республика Саха (Якутия) — 50
Республика Мордовия — 48
Калужская область — 46
Тамбовская область — 45
Новгородская область — 45
Республика Бурятия — 44
Амурская область — 44
Рязанская область — 43
Смоленская область — 43
Ярославская область — 43
Липецкая область — 40
Орловская область — 40
Астраханская область — 40
Республика Татарстан — 40
Республика Хакасия — 39
Камчатский край — 39
Сахалинская область — 39
Псковская область — 37
Кемеровская область — 34
Республика Адыгея — 30
Республика Ингушетия — 30
Республика Марий Эл — 30
Костромская область — 28
Республика Северная Осетия — 27
Республика Карелия — 24
Удмуртская Республика — 20
Калининградская область — 19
Курганская область — 19
Вологодская область — 18
Республика Калмыкия — 18
Магаданская область — 12
Республика Алтай — 11
Чеченская Республика — 10
Республика Крым — 7
Еврейская АО — 5
Севастополь — 5
Ненецкий АО — 1
Чукотский АО — 1
При этом бессимптомно заболевание протекает у 28,5% пациентов.
Всего по состоянию на 26 июня в РФ выявлено 620 794 случаев инфицирования коронавирусом. За весь период число летальных исходов у пациентов с COVID-19 — 8 781.
В целом эксперты отмечают стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, в связи с чем ограничительные меры в ряде регионов были частичны или полностью отменены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса.
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