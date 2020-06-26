Когда заработают парки и фонтаны Петергофа?

Парки и фонтаны дворцово-паркового комплекса государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» заработают для посетителей 3 июля. Об этом сообщили на официальном сайте заповедника, а также в социальных сетях учреждения.

«С 3 июля 2020 для посетителей открываются Нижний фонтанный парк, парки Ораниенбаума и Александрии. Подробности нового режима работы музея-заповедника в ближайшее время будут опубликованы на сайте», — говорится в сообщении.

Парки и скверы Петербурга открываются для посетителей с 28 июня. В Петергофе взяли еще неделю на подготовку к приему гостей, чтобы выверить все детали работы в новом режиме до мелочей.

В 2020 году впервые в истории музея-заповедника из-за пандемии коронавируса сезон фонтанов был открыт без посетителей. Несмотря на такой непривычный режим работы, в музее тщательно готовились к открытию дверей для гостей. Как писал ранее 5-tv.ru, сотрудники Петергофа постарались украсить парки и фонтаны, а также продемонстрировали убранство заповедника публике в социальных сетях.