Когда заработают парки и фонтаны Петергофа?
В музее-заповеднике рассказали, какие парки будут открыты в самом скором времени.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev, Nikolay Gyngazov, Konstantin Kokoshkin
Парки и фонтаны дворцово-паркового комплекса государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» заработают для посетителей 3 июля. Об этом сообщили на официальном сайте заповедника, а также в социальных сетях учреждения.
«С 3 июля 2020 для посетителей открываются Нижний фонтанный парк, парки Ораниенбаума и Александрии. Подробности нового режима работы музея-заповедника в ближайшее время будут опубликованы на сайте», — говорится в сообщении.
Парки и скверы Петербурга открываются для посетителей с 28 июня. В Петергофе взяли еще неделю на подготовку к приему гостей, чтобы выверить все детали работы в новом режиме до мелочей.
В 2020 году впервые в истории музея-заповедника из-за пандемии коронавируса сезон фонтанов был открыт без посетителей. Несмотря на такой непривычный режим работы, в музее тщательно готовились к открытию дверей для гостей. Как писал ранее 5-tv.ru, сотрудники Петергофа постарались украсить парки и фонтаны, а также продемонстрировали убранство заповедника публике в социальных сетях.
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