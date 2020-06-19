Гидроцикл столкнулся с моторной лодкой в Воронеже. Есть пострадавшие

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Карина Бернтгольц
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Купальный сезон для отдыхающих в городе начался с травм.

Гидроцикл столкнулся с моторной лодкой в Воронеже. Есть пострадавшие

Фото: РИА Новости / Томас Тхайцук

Гидроцикл и моторная лодка столкнулись в Воронеже. В результате аварии, как стало известно 5-tv.ru, два человека, находившиеся в лодке, пострадали. От госпитализации они отказались. Всю необходимую помощь медики оказали им на берегу.

После инцидента моторную лодку отбуксировали к берегу на пляж в селе Чертовицы на северо-западе Рамонского района Воронежской области. А вот хозяин гидроцикла после происшествия сразу скрылся. Правоохранителям его удалось установить владельца водного транспортного средства уже позже совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебный пристав на автомобиле сбил трех человек в городе Долгопрудный Московской области.

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