Гидроцикл столкнулся с моторной лодкой в Воронеже. Есть пострадавшие
Купальный сезон для отдыхающих в городе начался с травм.
Фото: РИА Новости / Томас Тхайцук
Гидроцикл и моторная лодка столкнулись в Воронеже. В результате аварии, как стало известно 5-tv.ru, два человека, находившиеся в лодке, пострадали. От госпитализации они отказались. Всю необходимую помощь медики оказали им на берегу.
После инцидента моторную лодку отбуксировали к берегу на пляж в селе Чертовицы на северо-западе Рамонского района Воронежской области. А вот хозяин гидроцикла после происшествия сразу скрылся. Правоохранителям его удалось установить владельца водного транспортного средства уже позже совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебный пристав на автомобиле сбил трех человек в городе Долгопрудный Московской области.
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